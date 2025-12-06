Yururi Island, March, 2018

写真家の岡田敦氏による写真展「ユルリ島の馬～The Horses of Yururi Island～」が、富士フイルムフォトサロン 東京（スペース1）で2026年2月20日（金）から開催される。

舞台となるユルリ島は、日本本土の最東端、根室半島の沖合に位置する周囲8kmの無人島。岡田氏は約15年前に島の存在を知り、根室市から許可を得て2011年から撮影を開始したという。

根室周辺は古くから昆布の漁場として知られる。終戦直後の1950年には、干場を求めた人々が労働力として馬を連れてユルリ島へ渡った。その後、1960年代の高度経済成長による漁場環境の変化で島民は本土へ戻り、島には数頭の馬だけが残された。

馬たちは自然交配を重ね、最盛期には約30頭が同島で暮らしていたとされる。

しかし2006年、馬の世話を続けていた元島民の高齢化により管理が困難になったことから、雄馬の引き上げを実施。島の馬は緩やかに数を減らすこととなった。

同展では、カラー・モノクロ作品約25点と映像作品1点を展示。人と馬が共に暮らしていた時代の最後の名残を記録した作品群で構成される。

巡回展となっており、札幌と大阪の富士フイルムフォトサロンでも順次開催される。

富士フイルムフォトサロン 東京 スペース1

開催期間

2026年2月20日（金）～3月5日（木）



開催時間

10時00分～19時00分（最終日は16時00分まで/入館は18時50分まで）



所在地

休館日

年末年始

2月22日（日）14時00分～

3月1日（日）14時00分～

富士フイルムフォトサロン 札幌

開催期間

9月18日（金）～9月23日（水・祝）



開催時間

10時00分～18時00分



所在地

休館日

年末年始・会期最終日の翌日は展示替えのため休館

富士フイルムフォトサロン 大阪

開催期間

10月30日（金）～11月12日（木）



開催時間

10時00分～19時00分（最終日は14時00分まで/入館は終了10分前まで）



所在地

休館日

無休（年末年始を除く）

作者プロフィール

1979年、北海道生まれ。大阪芸術大学芸術学部写真学科卒業。東京工芸大学大学院芸術学研究科博士後期課程修了。富士フォトサロン新人賞（2002年）、木村伊兵衛写真賞2008年、北海道文化奨励賞2014年、東川賞特別作家賞2017年、JRA賞馬事文化賞2024年を受賞。

主な写真集に「Iam」（赤々舎/2007年）、「ataraxia」（青幻舎/2010年）、「世界」（赤々舎/2012年）、「MOTHER」（柏艪舎/2014年）、「The Horses of Yururi Island ユルリ島の馬」（青幻舎/2025年）、書籍にJRA賞馬事文化賞受賞作「エピタフ幻の島、ユルリの光跡」（インプレス/2023年）がある。

作品は北海道立近代美術館、神田日勝記念美術館、川崎市市民ミュージアム、東川町文化ギャラリー、東京工芸大学写大ギャラリーに収蔵されている。