SawanoHiroyuki[nZk]、14thシングル「PROVANT」発売決定！TVアニメ『Fate/strange Fake』OPテーマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

澤野弘之が展開するボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk]の14枚目のシングル「PROVANT」が2026年2月18日にリリースされる。

■マンウィズJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAが参加

表題曲「PROVANT」は、TOKYO MX、BS11他で2026年1月3日から放送スタートするTVアニメ『Fate/strange Fake』のオープニングテーマで、シングルは通常盤と期間生産限定盤の2形態で発売。

期間生産限定盤は『Fate/strange Fake』描き下ろしイラストを使用したデジパック仕様となっており、表題曲「PROVANT」のMVとTVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが同梱される。

そして、表題曲「PROVANT」が1月4日0時より先行配信されることが決定。MAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAをゲストボーカルに迎え、アニメの世界観とシンクロした勢いのある力強いサウンドの楽曲となっている。

■リリース情報

2026.01.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「PROVANT」

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「PROVANT」

■関連リンク

TVアニメ『Fate/strange Fake』作品サイト

https://fate-strange-fake.com/

澤野弘之 OFFICIAL SITE

http://www.sawanohiroyuki.com/

【画像】『Fate/strange Fake』のキービジュアル

■【画像】「PROVANT」のジャケット写真

期間生産限定盤

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC