■それぞれのキャラクターらしい動作にも注目

【動画・写真】Snow Manフジテレビコスでリレーダンス＆集合ショット①～②

Snow Man公式SNSにて、『FNS歌謡祭』で披露した「カリスマックス」ルックでリレーダンスを踊る動画が公開された。

Snow Manは『FNS歌謡祭』でフジテレビにちなんだ格好で登場。

先頭を飾るのはフジテレビ名物の球体展望室を模したミラーボールのような装置を頭につけた深澤。次に『ちびまる子ちゃん』ルックの黄色い帽子に白シャツ赤スカートの渡辺、フジテレビキャラクターの『小犬のラフちゃん』姿の目黒と続く。

佐久間はアニメ『ONE PIECE』のコビー姿で慌ただしく登場し、阿部はガチャピン姿でかわいらしく踊り、岩本は『逃走中』のハンター姿で獲物でも見つけたように冷静に走り去る。

ホストROLANDルックで登場の宮舘は美しくジャケットをはだけさせ、軽部アナに扮したラウールは終始驚いた顔を見せながらダンス。最後はマッサマン姿の向井がマッサマンポーズをきめ、「集合ー！」と招集をかけると先に踊ったメンバーが戻り画面に9人が収まる。

すると深澤の頭についた球体展望室にピカリとライトがつき、阿部がそれをガン見するところまでが収められている。

ファンからは「ふっかの球体展望室光るんだｗｗ」「ちびまる子ちゃん美脚」「『逃走中』ハンターリアル」など、9人の格好について様々な声が集まっている。