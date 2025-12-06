大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは6日（土）、2025男子世界クラブ選手権大会の試合がFODフジテレビとCSフジテレビで生中継されることを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

12月16日（火）から21日（日）にブラジルのベレンにて開催される2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。日本からは、大阪Ｂが2025年5月に行われたアジアクラブ選手権で準優勝を飾り、今大会の出場権を獲得していた。

今回、大阪Ｂの全試合がFODフジテレビとCSフジテレビで独占生中継されることが決定した。予選ラウンドでプールBに入った大阪Ｂは、12月16日（火）22：00よりブラジルのサダ・クルゼイロ、18日（木）1：30より日本代表の石川祐希が所属するイタリアのペルージャ、19日（金）1：30よりリビアのスウェリー・スポーツクラブと対戦する。なお、バレーボール専門配信サービスのVBTVでは、今大会の全試合がLIVE配信される。

SVリーグ男子ではここまで、11勝1敗で首位を走るなど好調をキープしている大阪Ｂ。世界の強豪を相手にどのような戦いを見せるのか、注目が集まる。