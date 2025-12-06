厚生労働省は、効果が乏しいとされる「低価値医療」の削減を推進する。

該当する治療や検査を医療機関で行いにくくする方向で診療報酬を２０２８年度に改定するほか、都道府県が策定する医療費適正化計画に削減目標を盛り込むことを求める。医療費の増大を抑える狙いがある。

低価値医療は、科学的に効果が乏しいとされている治療薬や検査、手術を指し、医療費の無駄遣いや副作用の発生につながると指摘されている。例えば、風邪や下痢に対する抗菌薬や、腰痛に対する一部の鎮痛薬の使用などがある。慣習や診療指針の拡大解釈により使用が広がった。

厚労省は今後、効果が乏しいと考えられる治療法や検査法を関係学会などから公募する。公的医療保険の対象としてふさわしいかを、厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会で検討する。国内外の研究結果や診療指針を参考にする。

検討の結果、効果が乏しいと確認できたものに関しては、２８年度の診療報酬改定で、医療機関が報酬を得るための要件を厳しくしたり公的保険の対象から外したりして削減につなげる。

医療費を抑えるための目標を定める都道府県の医療費適正化計画では、都道府県ごとに効果が乏しいとされる治療や検査の実施状況、費用を推計し、削減目標を定めてもらう。他県との違いを「見える化」し医療機関や患者に削減を促す。

低価値医療を巡っては、医療費が増大する中、公的保険から外すのが妥当だという意見が、社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で出ていた。

宮脇敦士・筑波大准教授（社会医学）らの研究チームは、国内で低価値医療に年１０００億円以上かかっていると推計している。宮脇准教授は「低価値医療を把握し対応する仕組みを国が作る意義は大きい。ただ、ほかに代替法がなく頼る患者がいる場合があり、削減の検討は慎重に進める必要がある」と話している。