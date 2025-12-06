声優・相良茉優、水着ではしゃぐ オフショットに「刺激が強い部分が多くてドキドキ」「スタイル良すぎる」
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』中須かすみ役や、『ワッチャプリマジ！』甘瓜みるき役などで知られる声優・相良茉優が5日、自身のXを更新。発売された最新写真集の見どころを説明した。
【動画】スタイル抜群！刺激的な水着ではしゃぐ相良茉優
写真集の公式Xでは「デジタル専用！初掲載水着オフショ解禁 海辺を可憐に駆ける！青春まゆち！ありがとう！！」と黄色い水着姿でビーチを走る動画を投稿。
これに反応する形で相良は「朝のビーチではしゃいでます この水着はデジタル写真集のみでしか見れないですよ〜！」とファンに呼びかけ。
相良の美ボディを堪能できる水着姿にネット上では「写真でも走り方すごい水着のアイドルっぽいなと思ってましたが、動画だとよりそう感じられますね」「まゆち可愛いし何よりスタイル良すぎる」「この水着でビーチではしゃぐまゆちが見れてドキドキします」「我々には刺激が強い部分が多くてドキドキしちゃいます」などと反応している。
■相良茉優（さがら・まゆ）プロフィール
1995年、京都府生まれ。声優。代表作は『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』中須かすみ役。今年4月から放送開始のアニメ『ボールパークでつかまえて！』サラ役としても出演予定。ソロアーティストとしても活動しており、昨年12月には単独ライブを実施するなどマルチな才能を発揮している。
【動画】スタイル抜群！刺激的な水着ではしゃぐ相良茉優
写真集の公式Xでは「デジタル専用！初掲載水着オフショ解禁 海辺を可憐に駆ける！青春まゆち！ありがとう！！」と黄色い水着姿でビーチを走る動画を投稿。
これに反応する形で相良は「朝のビーチではしゃいでます この水着はデジタル写真集のみでしか見れないですよ〜！」とファンに呼びかけ。
■相良茉優（さがら・まゆ）プロフィール
1995年、京都府生まれ。声優。代表作は『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』中須かすみ役。今年4月から放送開始のアニメ『ボールパークでつかまえて！』サラ役としても出演予定。ソロアーティストとしても活動しており、昨年12月には単独ライブを実施するなどマルチな才能を発揮している。