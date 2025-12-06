カナダ・ケロウナで開幕

カーリングの2026年ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選が5日（日本時間6日）、カナダ・ケロウナで開幕した。女子で国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は、1次リーグ初戦で同10位の米国を8-4で破った。6日（同7日）はドイツと対戦する。

9月の代表決定戦でロコ・ソラーレ、SC軽井沢クラブとの三つ巴を制したフォルティウスが、ライバルとみられている米国といきなり激突した。

有利な後攻の第1、4エンド（E）にきっちり2点奪い、前半を4-3で折り返した。スキップの吉村紗也香は好ショットでチームを牽引。ライバルの追い上げを封じ、白星スタートを切った。

吉村はNHKの試合後インタビューで「1エンド目から2点取れて、常にリードする展開をつくれた。初戦から1つ1つのショットが決まっていた。アメリカも強いチーム。必ず上がってくると思っている。初戦を勝てたのは凄く大きい。1試合目からいい調子でプレーできた」と振り返った。

ミラノ・コルティナ五輪の残る出場枠は「2」。最終予選には8か国が出場し、総当たりの1次リーグ上位3か国が決定戦に進出する。1位と2位が対戦し、勝者は五輪切符。敗者は3位と対戦し、勝者が最後の枠を得る。1次リーグ3位以内がまずは絶対条件だ。

日本女子は1998年長野大会以降、現在7大会連続で五輪に出場中。ロコ・ソラーレが出場した2018年平昌大会は銅メダル、2022年北京大会は銀メダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）