節約中なのに物欲爆発！→【セリア】へ！ 110円で買える♡「淡色ポーチ」

出費を抑えたいのに、欲しいものがたくさんある……。そんな大人女性は、100均でゲットできる高見えアイテムをチェックしてみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【セリア】から登場した「淡色ポーチ」。フェイクファーやレザー調などきれいめ素材で、プチプラとは思えない高級感が漂います。上品で女性らしい淡色のポーチは、持つだけで周りから褒められるかも。

フォルムが可愛いフェイクファーポーチ

【セリア】「ラビット巾着 ニュートラルカラー」\110（税込）

うさぎをモチーフにしたフェイクファー素材の巾着袋。なめらかでふんわりとした素材感が、プチプラとは思えないリッチな雰囲気を演出します。大きさは約11.5cm × 8cm × 3cmとちょっとした小物が入るサイズ感。上品な淡色で甘すぎないため、大人も気兼ねなく使えそうです。@ftn_picsレポーターのとも*さんは、「まんまるの白いボンボンと耳がキュートすぎます」と大絶賛。

エレガントな柄が目を引くフラットポーチ

【セリア】「フェイクレザーポーチ フラット」\110（税込）

高級感のあるレザー調の素材と上品な色味で、プチプラながら高見えが狙えるポーチ。エレガントな幾何学模様が、大人っぽい雰囲気を放ちます。ゴールド色のファスナーも、リッチなアクセントに。サイズは約11.5cm × 17.5cmと、コスメや充電器の収納に便利な大きさです。かさばりにくいフラットタイプのポーチは、小さめのバッグにも入れやすいのが嬉しいポイント。

