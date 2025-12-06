シンガポール在住のタレント福田萌（40）が5日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。父について語った。

福田は2012年に「オリエンタルラジオ」中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。

番組では福田のシンガポールでの生活に密着。家族について語る場面があった。

「中学受験くらいの時期に、父が病気があるってことが分かって。脳の病気で若年性アルツハイマー」だったと回顧。「治療法も確立されていない病気」だったと明かした。

当時、海外留学を考えていた福田だったが「このまま家にいないと、お父さんは私のことを忘れるかもしれない。そういう道を進むべきか家族のために残るべきか選択があって」と説明。母に相談すると「“萌ちゃんが前に進むんだと思ってくれるのが家族にとっての光だから行っておいで”」と背中を押してくれたという。

帰国後、父の容態は悪化しており「仕事はできない状態」だったといい「施設にお世話になっていた」父から「“あなたは誰？”」と言われることもあったという。「成人式で父の住んでいるホームに晴れ着のまま行って写真撮りました。多分、分かってなかったと思います。でも見せられたっていうことが良かった」と笑顔を見せた。

福田が23歳の年に父は他界。「つらかった」とこぼしつつ「人の一生って短いっていうのを自分の中で大きな価値観の変化。人生短いんだからやったもん勝ちじゃんっていう意識はそこから芽生えて」と同時に強さも学んだと回想。「自分を花にたとえると…たんぽぽ。そういう強さというかどこに行っても私は咲くんだみたいな生き方が私は好き」と伝えた。