俳優の下川恭平（21）が6日までに自身のインスタグラムを更新。女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のオフショットを公開した。

ヘブンの生徒・小谷春夫訳として出演した下川は「#ばけばけ #ジャンピングおトキ #ジャンピング小谷」「#小谷ランデブー #下駄飛び #ばけ飛び」とハッシュタグをつけ、松野トキ役の郄石とジャンプしたオフショットを公開。

5日に放送された第50話では、トキ（郄石）と小谷（下川）のランデブー当日を迎え、小谷がトキを案内したのは怪談の名所・清光院。そこはトキもよく知る場所で、いよいよ小谷が想いをぶつけるのか…という展開だった。

この投稿にファンからは「良い写真」「小谷くんの演技素晴らしかったです」「小谷クンの跳躍力がスバラシイ」「二人ともアイドルジャンプしてる」「ほんとお似合いなのに…」「可愛すぎて大好きです」「清光院のくだりは、このドラマの思い出のひとつになりました」などのコメントが寄せられた。

下川は「国宝」で主人公・喜久雄の親友・徳次の少年期を好演。喜久雄の本役・吉沢亮との共演シーンはなかったが「ばけばけ」には吉沢も出演。朝ドラに舞台を移して生徒・教師の関係で実現した。