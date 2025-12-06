◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選 第1日（2025年12月5日 カナダ・ケロウナ）

五輪出場残り2枠を争う最終予選が5日（日本時間6日）に開幕。女子で世界ランキング5位の日本代表・フォルティウスは初戦で同10位の米国を8―4で破り、白星スタートを切った。

フォルティウスは2―2で迎えた第4エンド、サード小野寺佳歩が2投目にガードストーンの後ろに隠れるカムアラウンドを決め、2点をリードした。第5エンドは米国のスキップ、タバサ・ピーターソンの最終ドローで、スイープしていた米国選手がフォルティウスのNo.1ストーンを動かしてしまうアクシデント。しかし、わずかにずれただけで結果に影響はないと両チームが合意し、No.1を確保した米国が1点を加えて3―4となった。

第6エンドの1点で5―3としたフォルティウスは、第7エンドをスキップ吉村紗也香のダブルテークアウトでブランクエンドに持ち込んだ。第8エンドで米国に1点を取らせると、第9エンドは吉村のヒット＆ロールとドローショットが決まり、2点を挙げて7―4と3点をリード。最終第10エンドは1点をスチールし、3月の世界選手権では敗れていた今大会最大のライバルを下した。

▽ミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング競技 男子・女子・混合の3種目とも出場枠は10。開催国イタリア、24年と25年世界選手権での獲得ポイント上位7チーム、最終予選の上位2チームが出場する。男女の最終予選には世界選手権で出場資格を得られなかった5チームと予備予選から進出の3チームが参加し、8チームによる1次リーグの上位3チームがプレーオフ（決定戦）へ進出。1、2位による「決定戦第1戦」の勝者および、第1戦の敗者と3位による「決定戦第2戦」の勝者が本大会出場権を獲得する。

＜フォルティウスの試合日程と結果＞

現地時間（日本時間） 結果と相手（世界ランキング）

5日19:00（ 6日12:00） 〇米国（10位）

6日14:00（ 7日 7:00） ドイツ（13位）

7日 9:00（ 8日 2:00） オーストラリア（24位）

19:00（ 12:00） チェコ（15位）

8日14:00（ 9日 7:00） トルコ（12位）

9日 9:00（10日 2:00） エストニア（14位）

19:00（ 12:00） ノルウェー（7位）

10日14:00（11日 7:00） 決定戦第1戦

11日10:00（12日 3:00） 決定戦第2戦