『ロマンティック・キラー』最後の“ロマンティック男子”一挙解禁 宮田俊哉、高杉真宙ら8人が登場
俳優の上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）において、上白石演じる杏子に迫りくる最後のロマンティック男子として、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、倉悠貴、醍醐虎汰朗、犬飼貴丈、西垣匠、ゆうたろう、高杉真宙、矢本悠馬が一斉解禁された。
【動画】新キャスト集結！ロマンティック襲来PV
今作は百世渡氏（ももせ・わたる）による人気漫画を英勉（はなぶさ・つとむ）監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けていくが――恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開になびくどころかぶっ飛ばし続けるラブコメディ。
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる干物女子高生・星野杏子（ほしの・あんず）を上白石、杏子と急接近することになる3人の男子を、高橋、木村、中島が演じ、クアトロ主演を務める。
他にも、與那城奨（JO1）、佐藤大樹（FANTASTICS）、藤原丈一郎（なにわ男子）、内藤秀一郎、豊田裕大をはじめとした杏子に数々のロマンティックを仕掛けるロマンティック男子のほか、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、森香澄、伊藤俊介（オズワルド）、上坂樹里、竹財輝之助といったキャスト陣が脇を固める。
今回8人のロマンティック男子が一挙発表されたものの、誰がどんな役で、どんなシチュエーションで、どうやってロマンティックを仕掛けるのかは伏せられている。
合わせて解禁となった「ロマンティック襲来PV 集結編」では、多くの男子生徒に追われ、追い詰められた杏子の姿が…。ある日突然現れた魔法使いによって、強制的に押し寄せる“恋愛あるある”なシチュエーションに立ち向かうことになった杏子。総勢17人のロマンティック男子が仕掛けるロマンティック・トラップをすべてぶっ飛ばし、“ロマンティック・キラー”になれるのか。
【動画】新キャスト集結！ロマンティック襲来PV
今作は百世渡氏（ももせ・わたる）による人気漫画を英勉（はなぶさ・つとむ）監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けていくが――恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開になびくどころかぶっ飛ばし続けるラブコメディ。
他にも、與那城奨（JO1）、佐藤大樹（FANTASTICS）、藤原丈一郎（なにわ男子）、内藤秀一郎、豊田裕大をはじめとした杏子に数々のロマンティックを仕掛けるロマンティック男子のほか、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、森香澄、伊藤俊介（オズワルド）、上坂樹里、竹財輝之助といったキャスト陣が脇を固める。
今回8人のロマンティック男子が一挙発表されたものの、誰がどんな役で、どんなシチュエーションで、どうやってロマンティックを仕掛けるのかは伏せられている。
合わせて解禁となった「ロマンティック襲来PV 集結編」では、多くの男子生徒に追われ、追い詰められた杏子の姿が…。ある日突然現れた魔法使いによって、強制的に押し寄せる“恋愛あるある”なシチュエーションに立ち向かうことになった杏子。総勢17人のロマンティック男子が仕掛けるロマンティック・トラップをすべてぶっ飛ばし、“ロマンティック・キラー”になれるのか。