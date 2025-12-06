◇カーリング世界最終予選 日本8-4アメリカ(日本時間6日、カナダ)

ミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選が6日に始まり、女子日本代表のフォルティウスが初戦でアメリカと対戦しました。

日本は2-2で迎えた第4エンド、有利な後攻で2点を加え4-2とリード、その後両チーム1点ずつ加え5-3で終盤を迎えます。

第7エンドで先攻の日本は最終ショット、吉村紗也香選手が相手のナンバー1とナンバー2をはじき出すと、先攻と後攻を入れ替えたくない後攻のアメリカはブランクエンドを選択し5-3のまま第8エンドへ。

第8エンドは吉村選手が最終ショットでナンバー1とナンバー2をマークすると、後攻のアメリカに1点を取らせる形にとどめ、試合を優位に進めます。

そして第9エンド、先攻のアメリカは最終ショットを投げ終えた時点でナンバー1は日本がマーク。吉村選手が最終ショットを落ち着いて投げ、このエンド2点で7-4としました。

第10エンドも得点した日本がアメリカに8-4で勝利。日本は最終予選初戦で最高のスタートを切りました。

現在オリンピック出場枠は8枠が決定、残りの2枠がこの世界最終予選で決まります。

▽最終予選出場国【女子】オーストラリア、チェコ、エストニア、ドイツ、日本、ノルウェー、トルコ、アメリカ