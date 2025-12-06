『パーティー用サングラス』を大型犬にかけてみた結果→似合いすぎている『アニメのような表情』に1万いいね「ピクサー感ｗ」「アメリカン」
パーティー用のサングラスを大型犬に掛けてみたら、想定以上に似合いすぎていて…。思わずクスッと笑える、まるでアニメの中から飛び出してきたかのような光景は記事執筆時点で12万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。
似合いすぎててww pic.twitter.com/GZitX2DsZM- ソソソソソル (@sol_0311_102) November 30, 2025
パーティー用サングラスをかけた大型犬
Xアカウント『@sol_0311_102』に投稿されたのは、ワイマラナー×ダルメシアン「ソル（SOL）」くんのお姿。
パーティー用サングラスを大型犬にかけた結果…
この日、飼い主さんはパーティー用のサングラス、血走った目玉が飛び出しているように見えるおもしろグッズをソルくんに付けてみることにしたのだそうです。
まるでアニメのような光景に爆笑
ワイマラナー×ダルメシアン「ソル（SOL）」くんのお姿
真っ黒でツヤツヤの毛色と、紫に黄色というポップなカラーの目玉は思いのほかよく映えており、予想外に似合っていたのだそう。
アニメの中から飛び出してきたかのようなソルくん
まるでアニメから飛び出してきたかのようなそのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
お兄ちゃんと抱き合って眠るソルくんのお姿
この投稿には「ピクサーからスカウトきそう」「マスクに出てくるワンコだ！」「アメリカのアニメかな」「もはやアイドル」「似合ってる」などのコメントが寄せられています。
三度の飯より枝とボール！
2021年3月11日生まれのソルくんは、三度の飯よりも『枝』と『ボール』が大好きな男の子。お兄ちゃんに抱きしめられながらお家でのんびりすることも、お外でおもちゃを持って駆け回るのも大好きなのだといいます。
アンニュイな表情を浮かべるソルくん
ご家族に溺愛されながら幸せにのびのびと暮らすソルくんのお姿は、大型犬との暮らしの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。
お外遊びも大好きなソルくんのお姿
息子が抱いたら気持ち良く寝てた pic.twitter.com/U5fQVBUt0e- ソソソソソル (@sol_0311_102) July 11, 2024
野球もサッカーも同時にやりたいらしい pic.twitter.com/9dCXoPPxHI- ソソソソソル (@sol_0311_102) November 26, 2025
うちの今朝の荒ぶるイヌです pic.twitter.com/EvoTZFNbdC- ソソソソソル (@sol_0311_102) November 25, 2025
写真・動画提供：Xアカウント「@sol_0311_102」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。