2026年6月に開催されるW杯の抽選がアメリカのワシントンで行われた。



トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表はグループL。クロアチア、ガーナ、パナマと同組に入った。



ガレス・サウスゲート前体制で臨んだ2022年のカタールW杯はグループステージ首位通過。決勝トーナメント1回戦ではセネガルを3-0で下したが、続くベスト8でフランスと対戦し、1-2で敗れている。





クロアチアは同大会で3位に入っており、この上位対決には注目が集まるだろう。『BBC』では代表指揮官であるトゥヘル監督が、グループステージで対戦する各国の感想を語った。「難しいグループ、難しい初戦だ。クロアチアとガーナはW杯の常連で、誇り高く強い国だ。パナマについては今のところよくわからないが、大会が始まる前には何かわかるだろう」「誰も侮ってはいけない。クロアチアはもちろん傑出した国で、ガーナは才能にあふれ、サプライズをもたらす存在になるだろう」そんなイングランド代表はW杯前の3月の代表ウィークで、日本とテストマッチで対戦する可能性がある。グループステージでアジアの国と対戦することはないが、有意義な親善試合となるのだろうか。