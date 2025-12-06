元ミランで活躍したデヤン・サビチェビッチ氏が今季セリエAでミランがスクデットを獲得するために必要な補強について言及した。



『TuttomercatoWEB』によると、サビチェビッチ氏は現在のラファエル・レオンの起用法について「アッレグリ監督は彼をセンターフォワードとしてプレイさせているが、彼の本来の役割は左ウイングにある。今、ミランはセンターフォワードを必要とし、彼をそこに置いている」と語った。





そしてミランがシーズン前からそのポジションの適任としてドゥシャン・ヴラホビッチに関心を寄せていたが、サビチェビッチ氏は彼がケガで2026年3月まで離脱することが見込まれるため、獲得を見送るとし「ミランはタイトル争いでストライカーを必要としている。今、ミランはプレイする準備ができているストライカーを必要としている」と語った。果たしてサビチェビッチ氏の語る通り、冬の移籍期間でセンターフォワードを獲得するのか。そしてシーズン後半で優勝争いが加熱するなか、同ポジションの選手と、本来の左ウィングで力を発揮するレオンの活躍がチームにさらなる勢いをもたらすことになるのだろうか。そしてサビチェビッチ氏は最後に守護神マイク・メニャンの移籍についても言及。「それはすべて彼にかかっている。彼はすでに優れたゴールキーパーであることが証明されており、私は彼にミラノに残ってほしい」と述べた。優勝のためには戦力ダウンは避けたいところ。今後を占うミランの移籍動向に注目だ。