歌手の和田アキ子（75）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。4日に開催されたビルボード大阪でのライブでのハプニングを明かした。

4日のライブも大盛況だったという和田。「やっぱりね、大阪はええわ。ほんと温かい。ちゃんと聞いてくれるし、総スタンディングで…うれしかった」とコメント。地元の大阪ということもあり「（なかなか）帰れないけどやっぱり雰囲気が違うのよね、やっぱりノリとかね」と話した。

ライブでの様子を話す中、「正直言ってね、オープニングはね」と和田。「イヤモニ（イヤーモニター）ってつけると自分の声がより聞こえたり、バンドの音が明確に聞こえたり。で、バンドも全部正面向いてますから、音って前に向くんですよ。で、私はバンド背負ってやるから後ろから聞くか、両耳から聞こえづらいかってイヤモニってつけるんですね」と説明。「これがね、リハーサルして何ともなかったのに、本番で聞こえなくなったんです」とした。

「片っぽだけ聞こえて、そうすると、PAさんのセンスもあるんだけど、リズム隊ははっきり聞こえるんだけど、管楽器が全く聞こえない。したら音痴に聞こえちゃって。音痴っていうか音が“あれ？あれ？どこでとればいいの？”みたいな」と音が取れない状態になってしまったという。「それで用もなく、ギターの横行って片っぽ外したら、もう違うの。管楽器の方が音出すパートで。管楽器の方へ歩いて行ったら、今度はギターがソロ始まった。もう大変だったの」と嘆いた。

これに、アシスタントの垣花正アナは「これは大変。さらっと話してますけど、かなりなアクシデントですよね」と指摘。和田は「もうずっと外したりつけたり外したりつけたりしてましたね」とした。

そもそも「イヤモニってつけなかったんですよ、この何十年も」と和田。「やっぱり聞こえない音とか、で今ちょっと耳もちょっと聞こえづらいこともあるから、かけておいた方が安心って言うんでやったんですけど、結構大変でしたね」としみじみ。それでも「もうほんとに、みんなスタンディングオベーションしてくださって、半分泣きそうでしたね、もう。うれしかったです」と話した。