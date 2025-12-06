元フィギュアスケート選手で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが６日、都内で行われた「二子玉川ライズスケートガーデン」のオープニングイベントに登場。屋外リンクで華麗なスケーティングを披露した織田さんは「ここの氷は本当に滑りやすくて、スケートが上達すると思います。ホームリンクをここに移そうかな」と笑顔で魅力を語った。昨シーズンは延べ２万５０００人以上の来場者がスケートを楽しんだスケートガーデン。来年３月１日までオープンしている。

イベントでは３択クイズが行われた。現役時代に一番嫌だった練習は「早朝練習」だったと明かし「一番早い時で午前３時半に起きていました。４時半に出て、５時半にリンクについてアップして６時から練習」と懐かしそうに振り返り、会場からも驚きの声が上がっていた。ファンと交流を深めた後は、１曲を通してスケートを披露。会場を魅了した。

現在、ミラノ・コルティナ五輪の前哨戦となるグランプリ（ＧＰ）ファイナルが名古屋市ＩＧアリーナで行われている。男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がショートプログラム（ＳＰ）で４季ぶりの自己新となる１０８・７７点をマーク。首位でこの日の午後８時から行われるフリーへ向かう。織田さんは「優真くんのスケートは足元から音符が出ている。ＳＰでは音符がめちゃめちゃ出ていて、すごい良かったです」と興奮気味に話していた。