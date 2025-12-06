俳優水上恒司（26）が5日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。交流のあるメッセンジャー黒田有（55）の登場を予想し、的中させた。

水上は、自身について紹介コメントする芸能人を「僕が想像ついてるのはメッセンジャーの黒田さん。朝ドラ、『ブギウギ』をきっかけにそこからずっとかわいがってくれている」と推察。笑福亭鶴瓶は「『A−studio＋』はあんなの出さへん」とバッサリ斬ったが、黒田を取材した鶴瓶の写真が公開されると、水上は「いるじゃないですか！やっぱり」と笑った。

鶴瓶は「大阪行ったらアイツにおごってもらおう思うてやな、財布みたいに思ってんちゃうん？向こうの」と聞くと、水上は「そうですね。大阪のお財布…」と悪ノリした。鶴瓶は「大阪行ったら必ず黒田に電話するって言うから」と話すと、水上は「必ず電話します。『ご飯お願いします』って。黒田さんが『大阪に来るときは絶対連絡しろよ』って」と黒田の言葉を明かした。

鶴瓶は「それは社交辞令やん」と反応。水上は「ついこの最近大阪に行くことがありまして、そのときもご連絡して、フグを…ごちそうに」と親密な関係を明かした。

鶴瓶は「そう。（黒田が）『アイツ、フグ1匹おろさしおった』言うて。お昼から。たっかいで」と笑った。

水上と黒田は、2023年度後期のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」で共演。水上が村山興業の御曹司・村山愛助を、黒田が村山興業の東京支社長・坂口を演じた。