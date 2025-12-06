「今日好き」MON7A（もんた）、ニット帽で印象チェンジ 頬に星シールのY2Kコーデ【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」イケメン、Y2Kコーデで雰囲気ガラリ
◆MON7A、頬に星シールが可愛い
ハートと羽がデザインされたグレーのパーカーを着こなし、頬に星のシールを貼って登場したMON7A。Y2Kのニット帽を被り、普段の髪を立たせたスタイリングから雰囲気をガラリと変えた。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
