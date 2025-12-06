2児の母・石川梨華、手作り和食ランチメニュー公開「理想の食卓」「お店の定食みたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月5日、自身のInstagramを更新。昼食を公開し、コメントが集まっている。
【写真】40歳元モー娘。「理想の食卓」鯖のみりん干しランチ公開
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう」とつづり、和食が並んだ食卓写真を投稿。わかめと豆腐の味噌汁に目玉焼きと「パパが先日、お土産に買って来てくれた鯖のみりん干し」も焼いたと記した。
この投稿に「みりん干し最高」「美味しそう」「ホッとするメニュー」「食べたくなってきた」「健康的」「理想の食卓」「お店の定食みたい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳元モー娘。「理想の食卓」鯖のみりん干しランチ公開
◆石川梨華、手作りランチを公開
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう」とつづり、和食が並んだ食卓写真を投稿。わかめと豆腐の味噌汁に目玉焼きと「パパが先日、お土産に買って来てくれた鯖のみりん干し」も焼いたと記した。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に「みりん干し最高」「美味しそう」「ホッとするメニュー」「食べたくなってきた」「健康的」「理想の食卓」「お店の定食みたい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】