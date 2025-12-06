藤井サチ、和装結婚式公開 93歳祖母と2ショットに「美しすぎる」「似てる」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】モデルの藤井サチが12月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。モデルのローラが投稿したストーリーズを引用する形で、自身の結婚式の様子を公開し、祝福の声が寄せられている。
【写真】新婚の28歳モデル「似てる」結婚式で93歳祖母と2ショット
藤井は、結婚式での豪華な色打掛姿を披露。「93歳のおばあちゃんと」とコメントを添え、花束を手にした祖母と並ぶ姿を公開した。その他、白無垢姿で母親と一緒の姿も披露している。
この投稿には、ファンからは「おめでとうございます」「和装姿が美しすぎる」「祖母との2ショットに感動」「笑顔が幸せそう」「式場の雰囲気が素敵」「華やかで憧れる」「おばあちゃんも綺麗」「似てる」といったコメントが寄せられている。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の28歳モデル「似てる」結婚式で93歳祖母と2ショット
◆藤井サチ、結婚式で祖母との晴れ姿を披露
藤井は、結婚式での豪華な色打掛姿を披露。「93歳のおばあちゃんと」とコメントを添え、花束を手にした祖母と並ぶ姿を公開した。その他、白無垢姿で母親と一緒の姿も披露している。
◆藤井サチの投稿に反響
この投稿には、ファンからは「おめでとうございます」「和装姿が美しすぎる」「祖母との2ショットに感動」「笑顔が幸せそう」「式場の雰囲気が素敵」「華やかで憧れる」「おばあちゃんも綺麗」「似てる」といったコメントが寄せられている。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】