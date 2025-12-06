吉本興業所属のお笑いコンビ、マテンロウの大トニー（35）が6日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。アルバイトを兼業して生計を立てている様子を明かした。

大トニーは過去にダーツバーで勤務経験があり、ダーツを趣味としていることから、現在も複数のダーツバーのスタッフとして掛け持ちアルバイトをしていることを告白。時給1300円で「少ない時で週3、多いときは5とか6入るときもありますね」と、バイトのペースを明かした。

今年前半には、「芸人やってて初めて0だったんです」と、芸人としての収入がなかった月があったことも告白。「一瞬、芸人で飯を食えるようになって全然働いてなかった時期があったんですけど、7、8年前ですかね。営業とか、（TBS系）『水曜日のダウンタウン』とか呼んでもらってたので、劇場の出番とかもけっこうあったので。めっちゃもらってたわけじゃないですけど、それでも（バイト）しなくてもいけるかな、ぐらいで。平均で30〜40万円ぐらいあって。100はいかないですけど、多いときは70〜80万円ぐらいもらったりしていた。今は見る形もない」と赤裸々に語った。

相方のアントニー（35）との格差にも言及。アメリカ人の父と日本人の母を持つ個性的なアントニーについて、大トニーは「あいつ、2年目ぐらいから年収1000万円ぐらいあるんですよ。あいつ2年目で、（日本テレビ系）『不可思議探偵団』って番組のレギュラーになっているんですよ。それで海外に行っちゃうので、若手2年目とか4年目ぐらいまで、新ネタライブとか、僕1人で出たりしてました。2年目でまさかピンネタやるとは思わなかったですね、コンビで入って。あいつだけずっと公務員みたいにもらい続けている。1000万円ぐらいはずっともらっていると思います。うらやましいですよ、本当に」と本音を語った。

さらに、昨年配信のNetflix人気ドラマ「地面師たち」にアントニーが出演したことでも、コンビ活動に影響があったと言及。大トニーは「地面師の撮影とかで、全く働けなかった」とした上で「今そこからちょっと（収入が戻って）、10〜15万円ぐらいはもらえる。でもそれじゃ足りないので、バイトで40万円ぐらいになってるので、なんとかいけてますけど」と、切実な現状を明かした。

マテンロウはNSC東京校15期の同期で2010年5月に結成。