スマートホーム機器メーカーとして高い人気を誇っているSwitchBotに、同メーカーならではのスマートトラッカー（持ち物探し） があります。

「スマートトラッカーカード」はAppleの「探す」ネットワークに対応し、SwitchBotのスマート機器を自動起動させることもできるんですよ。

「SwitchBot スマートトラッカーカード」おすすめポイント ・財布に入るほど薄く、場所を取らない ・1枚に機能が集結（SwitchBotロックのカードキーとして使用可/SwitchBotハブと連携しスマート家電の自動起動も可） ・最大3年の電池寿命＆IP67の防水防塵構造

SwitchBot スマートトラッカー カード 紛失防止タグ セキュリティ - Appleの「探す」に対応 スイッチボット 超薄型 スマートタグ 忘れ物防止 タグ 防水 軽量 iOS/Android対応 3,130円 Amazonで購入する PR PR 3,480円 楽天で購入する PR PR 3,480円 Yahoo!ショッピングで見る

多機能なのに極薄カードサイズ

SwitchBotの「スマートトラッカーカード」は、銀行カード同等の薄さにデザインされているので、財布やパスケースなどに入れておけます。さらに、ストラップ付きなのでタグのように使うことも可能。

しかし、この薄いボディには540mAhの大容量バッテリーが搭載。約3年間のロングライフを実現しています。

さらに、電池切れのあともNFCカードとしての機能は生きているので、SwitchBotロックのカードキーなど、スマートデバイスとの連動機能は引き続き利用可能です。

IP67規格の防水・防塵性能を備えているので、水濡れに気をつかう必要がないのも大きなメリットです。

iPhoneユーザーもAndroidユーザーも

約30秒のセットアップを完了すれば、iPhoneユーザーはもちろん、AndroidユーザーもSwitchBotアプリからAppleの探すネットワークが利用可能な点も、大きな魅力です。

スマートトラッカーは、その仕組み上、利用ユーザー数の多さが発見の確率を大きく左右するものなので、現状でもっとも信頼できるスマートトラッカーとして、持ち物探しの強力な味方になってくれるでしょう。

カードのボタンを2回押せばスマホから音が鳴るので、逆にスマホを探すこともできます。マナーモードに設定されていても、この機能は有効です。

SwitchBotエコシステムとの連携

もちろん、SwitchBotが作ったスマートカードなので、SwitchBotのスマートデバイスとの連動にもバッチリ対応。

SwitchBotハブと連携すれば、家に近づくだけで自動的に照明やエアコンがONになるなど、高度なホームオートメーションを実現できます。

高度なプライバシー保護

また、カード裏面のQRコードを通じて、拾った人から連絡をしてもらえる機能も搭載されていますが、銀行レベルのAES-128ビット暗号化アルゴリズムを採用しており、プライバシー保護には十分な配慮がなされています。もし拾ったら、ぜひ皆さんもユーザーに通知を送ってあげてほしいと思います。

「スマートトラッカーカード」は、持ち物管理、スマートホーム連携という2つのスマート機能を搭載。薄型で使いやすいデザイン、長寿命バッテリー、防水防塵の安心を兼ね備えた、次世代のスマートデバイスです。

SwitchBotユーザーなら、買わない手はない必携アイテムと言っても、過言ではないでしょう。

