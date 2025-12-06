IXISが、プレデビュー曲「STARTLINE！」を12月21日に配信リリース。また、2026年5月に横浜アリーナで開催されるKiramuneレーベルの大型ライブイベント『Kiramune Music Festival 2026』（キラフェス）への出演も発表となった。

本楽曲は、ラップ始まりの軽快なビートが走りつつ、中盤ではしっかり聴かせにいくパートもあり、ジェットコースターのように緩急が楽しめる楽曲に。ディレクターに桑原聖を迎えた、タイトルの通りこれから何かを始めるときに背中を押してくれる一曲となっている。

また、ユニットのロゴと個人アーティスト写真も公開。ユニットカラーはラズベリーとなっている。

・小野元春 コメント

IXISの小野元春です。新しいことを始めるときというのは得てして怖いものです。この「STARTLINE！」は、いつでも今が始まり！躊躇わずがむしゃらに進もう！というとても前向きな曲です。これからなにかを始めようとする人、新たな挑戦をする人たちの力になれると嬉しいです。

・市川太一 コメント

IXISの市川太一です。プレデビュー楽曲「STARTLINE！」の歌詞にはこれから何かに挑戦する人の背中を押してくれるメッセージが込められていて僕自身とても勇気をもらいました。聴いていただく皆さんにも一歩踏み出す勇気を与えられたら嬉しいです。時に失敗することもあるかもしれませんがこれから6人で前のめりに色んなことに挑戦していきますのでどうぞよろしくお願いいたします！

・草野太一 コメント

IXISの草野太一です！僕たちにしかできないパフォーマンス、表現を届けられるよう6人で頑張っています。そんな僕たちの背中を押してくれるプレデビュー曲「STARTLINE！」きっと皆さんの背中も押してくれる楽曲だと思います。一歩目を踏み出すIXISのこれからに注目していただけると幸いです！

・小林大紀 コメント

IXISの小林大紀です！僕たち6人の始まりの曲「STARTLINE！」ラップも入ってノリノリな元気いっぱいの楽曲です。この曲から前に進む勇気を貰いました。何事にも「全速前進」!「前進全霊」！！僕たちのスタートを応援よろしくお願いします！

・榊原優希 コメント

IXISの榊原優希です！ついにきましたプレデビュー楽曲「STARTLINE！」!明るくテンポも早くて元気をくれるような雰囲気ですが、歌詞も背中を押してくれる内容になっていて、不安を吹き飛ばしてくれる曲です。そしてなんといってもキラフェス！とても光栄で楽しみです！

・堀金蒼平 コメント

IXISの堀金蒼平です。僕たちにとって初めての楽曲「STARTLINE！」僕自身の背中も押してくれる、前向きになれる楽曲です！皆様にとっても、心動かされる楽曲になっていただけたら嬉しいです。そして、キラフェス2026に出演することが決定いたしました！皆様にお会いできる日を楽しみにしております！

（文＝リアルサウンド編集部）