「レオ・セアラー！」「いやぁ、強い」大きな大きな一発！ J１制覇がかかる一戦、鹿島のブラジル人FWが鮮烈ボレー弾にファン興奮「優勝への気持ちが上回ったゴール」
鹿島アントラーズは12月６日、J１最終節で横浜Ｆ・マリノスと対戦している。
優勝がかかる一戦で20分、松村優太が右サイドを抜け出して折り返すも、これに反応した荒木遼太郎のシュートはミートせず。それでも荒木は力強く収め、バイシクルでゴール前にボールを送る。最後は走り込んだブラジル人FWレオ・セアラが右足のボレーで合わせてゴールに突き刺した。
勝てばJ１優勝の大一番で大きな大きな一発。これにはSNS上でファンからも「レオ・セアラー！」「実に素晴らしい。この勢いで追加点を！！」「いやぁ、強い」「鹿島の優勝への気持ちが上回ったゴールだなぁ」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】優勝がかかる大一番で鹿島L・セアラが鮮烈弾！
