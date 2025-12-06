先制ゴールを挙げたL・セアラ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　鹿島アントラーズは12月６日、J１最終節で横浜Ｆ・マリノスと対戦している。

　優勝がかかる一戦で20分、松村優太が右サイドを抜け出して折り返すも、これに反応した荒木遼太郎のシュートはミートせず。それでも荒木は力強く収め、バイシクルでゴール前にボールを送る。最後は走り込んだブラジル人FWレオ・セアラが右足のボレーで合わせてゴールに突き刺した。
 
　勝てばJ１優勝の大一番で大きな大きな一発。これにはSNS上でファンからも「レオ・セアラー！」「実に素晴らしい。この勢いで追加点を！！」「いやぁ、強い」「鹿島の優勝への気持ちが上回ったゴールだなぁ」といった声が上がった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】優勝がかかる大一番で鹿島L・セアラが鮮烈弾！