橋本愛、ちゃんみなと“ギャルピース”で2ショット「すてきな写真」「幸せそうなお顔」
俳優の橋本愛（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。ラッパー・シンガーのちゃんみな（27）との2ショットを公開し、「幸せそうなお顔」「笑顔が最強に輝いてる」と反響が寄せられている。
【写真】「素敵な写真」橋本愛＆ちゃんみなの“ギャルピース”2ショット
「Thank you so much… a queen diva. gaaaaal」とつづり、“ギャルピース”を決めた2ショットをアップ。黒の衣装に身を包んだ2人が弾けそうな笑顔を見せている。
この投稿には、ちゃんみなが「あなた本当に綺麗で会うたびびっくりするのよ」と反応したほか、「2人ともかわいい」「すてきな写真」「推しがふたり揃ってニコニコしてて眼福です...」「こちらまでにまにま止まりません」などのコメントが寄せられている。
