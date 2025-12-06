「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、チェスターコート×ルーズソックスの個性派コーデに反響続々「参考になる」「さすがの着こなし」【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」美女「参考になる」個性派コーデで美脚輝く
長浜は、チェスターコートにミニスカート、そしてルーズソックスを合わせたコーディネートから美しい脚を披露。笑顔を封印したクールなランウェイで新たな魅力を放出し、会場を沸かせた。「綺麗め」と「ギャル」が融合した個性的なコーディネートの着こなしにネット上では「参考になる」「さすがの着こなし」「脚細くて綺麗」「可愛すぎる」「真似したい」などと反響が上がっている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆長浜広奈、ルーズソックス合わせた個性派コーデ
