村重杏奈、大人な肌見せでセクシーな魅力「可愛すぎ」「どんどん美しくなる」の声【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの村重杏奈が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】村重杏奈、セクシーな肌見せ
90’sストリートやグランジをテーマに、NYブルックリンを彷彿とさせる演出で展開したステージのトップバッターで登場した村重。ベアトップで肩を⼤胆に⾒せたスタイルに、オーバーサイズのファーコートと、ポインテッドトゥを合わせた⼤⼈ストリートな着こなしで会場の歓声を集めていた。
ネット上でも「可愛すぎ」「どんどん美しくなる」「大人なしげちゃん最高に好き」などと反響が寄せられている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
