村重杏奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの村重杏奈が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。

【写真】村重杏奈、セクシーな肌見せ

◆村重杏奈、大人な肌見せ


90’sストリートやグランジをテーマに、NYブルックリンを彷彿とさせる演出で展開したステージのトップバッターで登場した村重。ベアトップで肩を⼤胆に⾒せたスタイルに、オーバーサイズのファーコートと、ポインテッドトゥを合わせた⼤⼈ストリートな着こなしで会場の歓声を集めていた。

ネット上でも「可愛すぎ」「どんどん美しくなる」「大人なしげちゃん最高に好き」などと反響が寄せられている。

◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」


「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】