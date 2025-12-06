「カメラを止めるな！」ヒロイン・秋山ゆずき、11歳年上一般男性との結婚発表「9年間お付き合いして」
【モデルプレス＝2025/12/06】秋山ゆずき（32）が12月6日、自身のX（旧Twitter）にて結婚したことを発表した。
【写真】結婚発表した「カメラを止めるな！」ヒロイン、左手薬指に指輪キラリ
秋山は「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしていた一般男性と、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。お相手については「素直で無邪気で、どんな時も私の味方でいてくれる心優しい方です。人との縁を大切にされる方で、彼のおかげで私にも多くの大切な方々ができました」とつづり、これまで支えてくださった皆さま、皆さまのおかげで今の私があります。これからも一つひとつのお仕事を大切に、より一層頑張ってまいりますので、温かく見守っていただけたら幸いです。新しい人生のスタートとともに、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
YouTubeでも結婚を報告し、お相手について「11歳年上の一般男性です」と紹介。9年半ほど前に秋山が出演していた舞台を夫が観劇し、その後夫が秋山をオファーしたことが出会いのきっかけであり、出会って3ヶ月で交際に発展。「私が23歳のときからお付き合いして、今32歳なので9年間お付き合いして結婚となりました」と明かした。
秋山は、1993年4月14日生まれ、埼玉県出身。2008年、「橋本柚稀」名義でジュニアアイドルとしてデビュー。2012年に「秋山ゆずき」に改名し、アイドルやモデル、女優など、多彩に活躍。映像作品のみならず、数々の舞台や朗読劇に出演し、演技の幅を広げていった。2017年、社会現象を巻き起こした映画「カメラを止めるな！」でヒロインを熱演。同作をきっかけに、大きな注目を浴びた。ドラマ「オー！マイ・ボス！恋は別冊で」（TBS系／2021）、「結婚できないにはワケがある。」（ABCテレビ／2021）、「恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜」（日本テレビ系／2021）、「記憶捜査SP3 新宿東署事件ファイル」（テレビ東京系／2025）などに出演している。（modelpress編集部）
◆秋山ゆずき、結婚発表
