コットン、頬キスで会場沸かす「丸坊主の時代が来ました」【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】お笑いコンビ・コットンの西村真二、きょんが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】人気お笑い芸人「TGC」でウィンク
タキシード姿で登場した2人。ランウェイトップではきょんが西村の頬にキスをし、会場を沸かせた。
トークではランウェイで歓声が上がったことを振り返り、西村が「『キャー』って言うのは悲鳴？」と質問。きょんが「すごいですよ。丸坊主の時代が来ました」と言うと、西村が「来てねーよ」ツッコみ、笑いを誘った。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆コットン、ランウェイトップで頬キス
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
