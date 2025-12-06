[12.6 J1第38節](三協F柏)

※14:00開始

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 42 原田亘

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 20 瀬川祐輔

MF 21 小西雄大

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

FW 9 細谷真大

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 3 ジエゴ

DF 32 山之内佑成

DF 88 馬場晴也

MF 19 仲間隼斗

MF 28 戸嶋祥郎

MF 40 原川力

FW 18 垣田裕暉

監督

リカルド・ロドリゲス

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 6 望月ヘンリー海輝

DF 50 岡村大八

MF 7 相馬勇紀

MF 15 ミッチェル・デューク

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 26 林幸多郎

MF 88 中村帆高

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 44 新井栄聡

DF 5 ドレシェヴィッチ

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 20 西村拓真

FW 49 桑山侃士

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛