柏vs町田 スタメン発表
[12.6 J1第38節](三協F柏)
※14:00開始
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 3 ジエゴ
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 15 ミッチェル・デューク
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
MF 88 中村帆高
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 44 新井栄聡
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 20 西村拓真
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
