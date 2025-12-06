鹿島vs横浜FM スタメン発表
[12.6 J1第38節](メルスタ)
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 27 松村優太
MF 40 鈴木優磨
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 14 樋口雄太
MF 20 舩橋佑
FW 11 田川亨介
FW 18 エウベル
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 35 関富貫太
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 37 ジョルディ・クルークス
MF 41 松村晃助
FW 48 谷村海那
控え
GK 31 木村凌也
DF 33 諏訪間幸成
DF 43 埜口怜乃
DF 44 トーマス・デン
MF 18 オナイウ情滋
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 32 田中雄大
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
