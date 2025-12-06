京都vs神戸 スタメン発表
[12.6 J1第38節](サンガS)
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 10 福岡慎平
MF 18 松田天馬
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
MF 8 米本拓司
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 39 平戸太貴
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
監督
チョウ・キジェ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 13 佐々木大樹
FW 23 広瀬陸斗
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 2 飯野七聖
MF 11 武藤嘉紀
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 27 エリキ
監督
吉田孝行
