[12.6 J1第38節](サンガS)

※14:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 10 福岡慎平

MF 18 松田天馬

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

MF 8 米本拓司

MF 27 山田楓喜

MF 29 奥川雅也

MF 39 平戸太貴

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

監督

チョウ・キジェ

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

MF 9 宮代大聖

FW 10 大迫勇也

FW 13 佐々木大樹

FW 23 広瀬陸斗

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 本多勇喜

DF 31 岩波拓也

MF 2 飯野七聖

MF 11 武藤嘉紀

MF 18 井出遥也

MF 25 鍬先祐弥

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 27 エリキ

監督

吉田孝行