J1昇格の長崎が高木琢也監督と契約更新「来季も皆様の応援を背に戦ってまいります」
V・ファーレン長崎は6日、高木琢也監督(58)と来季の「明治安田J1百年構想リーグ」における契約を更新したことを発表した。
高木監督は今年6月、契約解除となった下平隆宏前監督の後任として7年ぶりの再任。当時J2リーグ戦8位だったチームを立て直し、2位でのJ1昇格に導いた。
契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「このたび、新シーズンの契約を更新することになりました。8年ぶりのJ1昇格、シーズン終盤は特に”ALL NAGASAKI”ということで県民の皆様が様々な形で我々をサポートして下さり、その期待度を肌で感じることができました」とコメント。「来季も皆様の応援を背に戦ってまいります。応援よろしくお願い致します」と述べた。
高木監督は今年6月、契約解除となった下平隆宏前監督の後任として7年ぶりの再任。当時J2リーグ戦8位だったチームを立て直し、2位でのJ1昇格に導いた。
契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、「このたび、新シーズンの契約を更新することになりました。8年ぶりのJ1昇格、シーズン終盤は特に”ALL NAGASAKI”ということで県民の皆様が様々な形で我々をサポートして下さり、その期待度を肌で感じることができました」とコメント。「来季も皆様の応援を背に戦ってまいります。応援よろしくお願い致します」と述べた。