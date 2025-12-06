名古屋vs福岡 スタメン発表
[12.6 J1第38節](豊田ス)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 33 菊地泰智
MF 44 森壮一朗
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 30 杉浦駿吾
MF 32 鈴木陽人
MF 41 小野雅史
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 47 橋本悠
MF 53 前田陽輝
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 5 上島拓巳
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 25 北島祐二
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 18 永井謙佑
MF 33 菊地泰智
MF 44 森壮一朗
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
MF 8 椎橋慧也
MF 30 杉浦駿吾
MF 32 鈴木陽人
MF 41 小野雅史
FW 22 木村勇大
監督
長谷川健太
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 47 橋本悠
MF 53 前田陽輝
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 1 永石拓海
DF 2 湯澤聖人
DF 5 上島拓巳
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 25 北島祐二
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝