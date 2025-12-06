[12.6 J1第38節](豊田ス)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 18 永井謙佑

MF 33 菊地泰智

MF 44 森壮一朗

FW 77 キャスパー・ユンカー

控え

GK 16 武田洋平

DF 6 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

DF 55 徳元悠平

MF 8 椎橋慧也

MF 30 杉浦駿吾

MF 32 鈴木陽人

MF 41 小野雅史

FW 22 木村勇大

監督

長谷川健太

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 20 安藤智哉

DF 29 前嶋洋太

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 47 橋本悠

MF 53 前田陽輝

MF 88 松岡大起

FW 27 碓井聖生

控え

GK 1 永石拓海

DF 2 湯澤聖人

DF 5 上島拓巳

DF 37 田代雅也

DF 77 志知孝明

MF 25 北島祐二

FW 18 岩崎悠人

FW 32 サニブラウン・ハナン

FW 50 佐藤颯之介

監督

金明輝