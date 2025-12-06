清水vs岡山 スタメン発表
[12.6 J1第38節](アイスタ)
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
MF 33 乾貴士
MF 70 高木践
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 50 アルフレド・ステファンス
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 28 吉田豊
MF 6 宮本航汰
MF 7 カピシャーバ
MF 8 小塚和季
MF 11 中原輝
FW 23 北川航也
FW 38 高橋利樹
監督
秋葉忠宏
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 26 本山遥
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
FW 99 ルカオ
控え
GK 21 川上康平
DF 4 阿部海大
DF 43 鈴木喜丈
MF 3 藤井海和
MF 14 田部井涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
FW 22 一美和成
監督
木山隆之
