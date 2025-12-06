[12.6 J1第38節](アイスタ)

※14:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 24 キム・ミンテ

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 14 山原怜音

MF 19 松崎快

MF 21 矢島慎也

MF 33 乾貴士

MF 70 高木践

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 50 アルフレド・ステファンス

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

DF 28 吉田豊

MF 6 宮本航汰

MF 7 カピシャーバ

MF 8 小塚和季

MF 11 中原輝

FW 23 北川航也

FW 38 高橋利樹

監督

秋葉忠宏

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 立田悠悟

DF 15 工藤孝太

DF 18 田上大地

MF 8 江坂任

MF 26 本山遥

MF 27 木村太哉

MF 33 神谷優太

MF 39 佐藤龍之介

MF 41 宮本英治

FW 99 ルカオ

控え

GK 21 川上康平

DF 4 阿部海大

DF 43 鈴木喜丈

MF 3 藤井海和

MF 14 田部井涼

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 28 松本昌也

FW 22 一美和成

監督

木山隆之