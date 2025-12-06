[12.6 J1第38節](パナスタ)

※14:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 1 東口順昭

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 20 中谷進之介

MF 10 倉田秋

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 27 美藤倫

MF 51 満田誠

FW 11 イッサム・ジェバリ

控え

GK 18 荒木琉偉

DF 5 三浦弦太

DF 15 岸本武流

MF 16 鈴木徳真

MF 38 名和田我空

MF 44 奥抜侃志

FW 8 食野亮太郎

FW 37 中積爲

FW 42 南野遥海

監督

ダニエル・ポヤトス

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 4 林尚輝

DF 6 宮原和也

DF 15 鈴木海音

MF 7 森田晃樹

MF 8 齋藤功佑

MF 16 平川怜

MF 19 松橋優安

MF 26 内田陽介

MF 40 新井悠太

FW 9 染野唯月

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 5 井上竜太

DF 55 吉田泰授

MF 17 稲見哲行

MF 20 食野壮磨

FW 13 山田剛綺

FW 27 白井亮丞

FW 37 川崎修平

FW 45 寺沼星文

監督

城福浩