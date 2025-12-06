G大阪vs東京V スタメン発表
[12.6 J1第38節](パナスタ)
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 20 中谷進之介
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 27 美藤倫
MF 51 満田誠
FW 11 イッサム・ジェバリ
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 37 中積爲
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
MF 26 内田陽介
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 55 吉田泰授
MF 17 稲見哲行
MF 20 食野壮磨
FW 13 山田剛綺
FW 27 白井亮丞
FW 37 川崎修平
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
