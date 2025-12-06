広島vs湘南 スタメン発表
[12.6 J1第38節](Eピース)
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 39 中村草太
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 32 松村晟怜
DF 37 鈴木雄斗
MF 14 茨田陽生
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 28 太田修介
MF 47 中野伸哉
FW 10 鈴木章斗
FW 72 二田理央
控え
GK 81 吉田舜
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 33 高橋直也
MF 15 奥野耕平
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 20 石橋瀬凪
FW 29 渡邊啓吾
監督
山口智
