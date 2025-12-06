浦和vs川崎F スタメン発表
[12.6 J1第38節](埼玉)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 34 藤原優大
MF 6 松本泰志
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 7 安部裕葵
FW 27 照内利和
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
監督
マチェイ・スコルジャ
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 9 エリソン
控え
GK 21 安藤駿介
DF 13 三浦颯太
DF 30 野田裕人
DF 39 土屋櫂大
MF 16 大関友翔
MF 29 名願斗哉
MF 34 山市秀翔
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 34 藤原優大
MF 6 松本泰志
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 7 安部裕葵
FW 27 照内利和
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
監督
マチェイ・スコルジャ
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 9 エリソン
控え
GK 21 安藤駿介
DF 13 三浦颯太
DF 30 野田裕人
DF 39 土屋櫂大
MF 16 大関友翔
MF 29 名願斗哉
MF 34 山市秀翔
FW 38 神田奏真
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利