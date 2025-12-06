FC東京vs新潟 スタメン発表
[12.6 J1第38節](味スタ)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 小林将天
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 99 白井康介
MF 27 常盤亨太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 41 長谷川元希
MF 46 笠井佳祐
FW 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
控え
GK 21 田代琉我
DF 4 岡本將成
DF 35 千葉和彦
DF 42 橋本健人
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
MF 48 大竹優心
MF 50 植村洋斗
監督
入江徹
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 小林将天
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
DF 99 白井康介
MF 27 常盤亨太
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 8 白井永地
MF 14 小原基樹
MF 41 長谷川元希
MF 46 笠井佳祐
FW 55 マテウス・モラエス
FW 65 ブーダ
控え
GK 21 田代琉我
DF 4 岡本將成
DF 35 千葉和彦
DF 42 橋本健人
MF 22 新井泰貴
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
MF 48 大竹優心
MF 50 植村洋斗
監督
入江徹