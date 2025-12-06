Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年を締めくくる展覧会『Wonder Museum』が開幕！その展示内容の一部を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEのアニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』が、12月6日よりスタート。その展示内容の一部が公開された。

■大森元貴の頭のなかを旅する

Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo、Gu）の頭のなか、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間を旅することができる本展覧会。

最新技術も駆使しながら、映像、造作、衣装、香りなど、楽曲の世界を様々な方法でより深く体験、デビューからの10年間で、大森元貴、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティをより深く体感することができる。

来場した際は、 #MGA_WM行った をつけて、ぜひSNSで投稿しよう。

なお、本展覧会は、2026年2月7日から2月21日まで福岡・ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL、3月2日から3月31日まで大阪・VS.でも開催される。

■【画像】展覧会の展示内容 ※一部限定公開

最初の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

暗闇の中で照らされる1台の机。机の上には描きかけの地図。

耳を澄ますと、そう、あの人がやってくる。

さぁ、イマジネーションを膨らませる時間だ。

ペンを走らせていると、おや？

音楽が誕生する瞬間の喜びを、全身で感じよう。

RECORDING THEATER

ここは、レコーディングスタジオ。

スタジオのなかを覗くと、Mrs. GREEN APPLEの3人がやってくる。

どうやら「ライラック」の新しいアレンジのレコーディングのよう。

仲のいい3人のやりとりは、日によって変わる。

今日はどんなレコーディング風景が見られるか。

DANCE-GO-ROUND

メンバーが初めてダンスパフォーマンスに挑戦した「ダンスホール」。

タキシードに身を包んだ3人が、おなじみのポーズをとっている。

足元にはいくつものミラーボールが置かれ、「ダンスホール」の音楽と照明が連動して、世界を盛り上げる。

QUE SERA SERA GARDEN

常に新しい音楽の届け方を模索しているMrs. GREEN APPLE。

ここは、新しい音楽の楽しみ方の実験場だ。

音源データからAIが連想するイメージを描いた「視るケセラセラ」。

リズムを振動に変換した「触れるケセラセラ」。

歌詞からAIが香りを生成した「香るケセラセラ」。

イマジネーションとテクノロジーの掛け合わせで、「ケセラセラ」をより深く味わってみよう。

INTO THE ATLANTIS

カーテンの中に入ると、そこは深海の世界。

浮かんでいるのは、海底に沈んだ巨大都市「Atlantis」の名前を冠した『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の衣装で。

足元にもちょっと仕掛けが。とある泡に触れると特別な演出が起こる。

BABEL no TOH STATUE

ミセスのストーリーラインのライブの最新作、『DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”』の物語のはじまりを、巨大な飛び出す絵本の像に。

プロジェクションマッピングによる演出とともに、ここだけのバベルの物語の世界を楽しもう。

KUSUSHIKI GATE

“薬”の語源になったと言われている「奇（くす）し」、「奇（く）しき」という言葉から生まれた楽曲タイトル「クスシキ」。

ここで待ち受けるのは、「クスシキ」のMVで実際に使用した衣装。

印象的なワンシーンを彷彿とさせる展示をくぐり抜け、次のエリアに進もう。

IMAGINATION VOYAGE

大森元貴の楽曲制作は、MVの世界観から始まることもあると言う。

ここでは、巨大な船に乗って4つのミュージックビデオの世界へ。

4面のプロジェクションで没入する体験が楽しめる。

冒頭の隠されたメッセージも必聴だ。

CREATIVE HISTORY ※撮影・録音禁止エリア

ここに飾られているのは、あらたなエンタテインメントを追求し続けた10年の軌跡。

楽曲、歌詞、ジャケット、MV、ライブ、そして、そこに至るまでの制作資料や原案となった大森のスケッチや打ち合わせ音声まで。ミセスのクリエイティビティ溢れる空間を堪能できる。

次の部屋 ※撮影・録音禁止エリア

足元には、見覚えのある地図。

そう、最初の部屋で机の上に置かれていたあの地図だ。

耳を澄ますと、またあの人が…。

そして、目を凝らすと実は最初の部屋にはなかったものも？

展覧会を締めくくる演出を楽しもう。

STORE

展覧会や、楽曲をモチーフにした「Wonder Museum」だけのオリジナルグッズを販売しています。各会場限定や、数量限定グッズも。また、展覧会のキービジュアルの衣装の実物も観ることができる。

Mrs. GREEN APPLE Wonder Museum × photoismビターバカンス証明写真

「ビターバカンス」をテーマにしたオリジナル写真を撮影できる。

ミセスの3人に混ざって、証明写真を撮ってみよう。

また、展覧会のキービジュアルのオリジナルカードももらえる。

■イベント情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 「Wonder Museum」』

12/06（土）～2026/01/09（金）東京。TOKYO NODE GALLERY A/B/C

02/07（土）～02/21（土）福岡・ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

03/02（月）～03/31（火）大阪・VS.（グラングリーン大阪内）

■関連リンク

『Wonder Museum』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/

■【画像】展覧会のキービジュアル

■【画像】会場MAP、会期スケジュール画像