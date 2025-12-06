タレントの中川翔子が3日、自身のインスタグラムを更新。「セーラームーン」として知られる漫画家の武内直子さんからの双子への贈り物を明かした。

9月30日に双子の男の子を出産した中川。「信じられないミラクルロマンスな嬉しい出来事が、、！！な、な、なんと セーラームーンの作者さま 武内直子さまから双子にお祝いプレゼント かわいいイラストとタオルがとどきました、、、！！！うわああああああああ」とハイテンションに投稿した。

「夢？！夢よりすごいミラクル！！」と大感激。「ありがとうございます！！家宝！！かわいい ルナ、アルテミス、ダイアナかわいい！！生きてて良かった、、！セーラームーンは私が人生で1番描いた人物です 冗談ぬきに本当にいまでも毎日セーラームーンのことが頭をよぎるくらい人生そのもの大好きビッグバン」とつづった。

「幼少期セーラームーンのおかげで、この世にはこんなにもたくさんの素敵があふれてるんだ！と教わりました かわいい、かっこいい、おしゃれ、猫、宝石、ピアス、ネイル、宇宙、面白い、素敵、夜景、前世、運命、変身、恋、数えきれないこの世の全てがつまっている！ いまだに推しセーラー戦士決められない」と中川。「言葉にできないくらい大好きなセーラームーン 本当に本当にありがとうございます 双子たち良かったね 本当にすごいね いつかいかに凄い素晴らしいことかを伝えなきゃ」と記した。

「わたしがセーラームーンからたくさんの大好きの感情を浴びたように 双子たちにこれからたくさんの好きなものに出会えるようにみせてあげたいがんばろう 怖いものなんかないよね ときめく方がいいよね 大きな夢があるよね だからピッとりりしく！」とした。

「みんなのすきなセーラー戦士は誰ですか！？教えてください」と呼びかけた。

ハッシュタグでも「#セーラームーン」「#夢かな」「#ミラクルロマンス」「#信じられない」「#大好き」「#双子」「#ムーンライト伝説」「#乙女のポリシー」とハイテンションに添えた。