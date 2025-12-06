小泉進次郎、癒される…飛行機から見た景色の写真「絶景だ」「爽快な景色っすね」
小泉進次郎防衛大臣が6日、自身のXを更新し、飛行機の中から撮影した紅葉写真を投稿した。
【写真】景色すげぇ！癒される…小泉進次郎が見た飛行機からの景色
小泉氏は先日、自身のXにて投稿したカップ麺を食べるオフショットが大反響。話題となった投稿は、写真付きで「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。うまく割れなかった“割り箸”でご当地カップ麺、おにぎりを食べる姿が話題となった。
食に関する投稿が話題になっているが、今回は「岡山空港に到着。いい天気のおかげで機内から紅葉を楽しむことができました」と伝えた。
上空から見た山々の紅葉写真にネット上では「絶景だ」「爽快な景色っすね ありがとうございます」などと反応している。
