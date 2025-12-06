今年10月に2度の台風が直撃した東京・八丈島。まだ被害の爪痕は残り、受け入れを再開した観光客も戻ってきていません。それでも、島を支えている観光業の再建に向け、立ち上がろうとする人たちがいます。その思いを、斎藤佑樹キャスターが取材しました。

■住宅など716棟以上が被害に

今年10月、東京・八丈島で最大瞬間風速54.7mを観測した台風22号。4日後には台風23号が直撃しました。

東京都によると6500人ほどが暮らす島では、住宅など716棟が被害を受けました（11月27日時点）。人への被害はありませんでしたが、爪痕は今も残っています。

斎藤キャスター

「土砂などを集めている場所の奥には、建物の中に土砂が流れ込んできてしまっていて、木も刺さってしまっている状況です」

大規模な土砂崩れが発生した、島の東部にある末吉地区。今も土砂の撤去作業が続いています。

■すし店「まだ観光客が全然来ない」

大きな打撃を受けたのが島の観光です。

近海でとれた金目鯛などの地魚を醤油ベースのタレに漬けた島ずし。八丈島では11月から観光客の受け入れが再開されましたが、「すし処 銀八」の佐藤修代表（64）は「まだ観光の方が全然来ていない。少しでも食べに来てもらいたい」と願います。

■ホテルの2階は骨組みだけの状態

宿泊施設も深刻な被害を受けました。夫婦で「八丈島パークホテル」を営む矢島寛二さん（73）を訪ねました。

斎藤キャスター

「屋根がはがれてしまっています」

矢島さん

「たった一日で激変…」

55年間営んできたホテルは、台風22号によって2階の屋根が吹き飛ばされました。矢島さんは「そのときはもう、驚くだけですね。その後だんだん不安とか。先のことを考えると、だんだん絶望的になってくるというのもありますね」と語ります。

ホテルの裏手に回った斎藤キャスター。「中がむき出しになってしまっている」と驚きました。矢島さんは「壁が崩されて、風が入って屋根が持ち上がって、庭の方に飛んでいってしまった」と振り返ります。2階は骨組みだけの状態になっていました。

■「お金があれば再開できる」

そのため1階では、天井がはがれ落ち、雨が降るたびに雨漏りしていました。

斎藤キャスター

「雨漏りがして、上（天井）にもカビが生えてしまって…」

矢島さん

「天井にカビが生えて落ちちゃう」

営業再開のめどはたっていません。

斎藤キャスターが今一番必要な支援を聞くと、矢島さんは「間違いなくお金です。お金があれば（再開）できます。なかったらできないです。55年やってきましたからね。直しながら、再開も徐々にと思っているんですけどね」と言いました。

■ビニールハウスと飲食店が甚大な被害

再建に向け、歩き始めた人もいます。しいたけ農家の大沢竜児さん（55）。ハウスに案内してもらいました。

斎藤キャスター

「ビニールが落ちてしまっている」

大沢さん

「菌床棚から何から全部曲がっている」

崩れたハウスの下にあったのは、八丈島の特産品「うみかぜ椎茸（しいたけ）」です。ここで育てていたものは、全て廃棄となりました。

「見たときにもう、頭真っ白というか。言葉にならなかったです」。大沢さんは10年前に生産を始めました。しいたけで観光客を呼び込もうと、2年前には飲食店をオープン。創作料理を提供していました。

店の中を案内してくれた大沢さんは「この辺一帯から雨が、滝のように落ちて雨漏りが…」と振り返りました。店内が浸水するなど大きな被害を受け、閉店を決めました。

「八丈島というのは観光の島なので、これから役に立てるかなというところだったんですけども、こうなってしまって非常に悔しいですね」

■「八丈島に明るい灯がともれば」

それでも再建へ、前を向こうとしています。わずかに被害を免れた特産品のしいたけがありました。「きれいなしいたけですね」と斎藤キャスター。大沢さんも「これで八丈島に明るい灯がともれば最高かな」と語ります。

これから出荷するものを一緒に収穫させてもらいました。

斎藤キャスター

「ずっしり身が詰まっている感じがありますね」

大沢さん

「八丈島の高湿度のおかげで、みずみずしいしいたけになっています」

とれる数はまだ少ないものの、島内のスーパーなどに卸し始めているといいます。

■塩焼きの特産しいたけ お味は？

その魅力を知ってほしいと、大沢さんは素材の味が一番分かるという塩焼きを用意してくれました。

斎藤キャスター

「いい香りですね。おいしい…。噛んだ瞬間、食感が弾力があってしっかりしている。しいたけの水分がじゅわーっと口に広がりますね。スープを飲んでいる感じです。手間もかけて作られたものだから、多くの観光客にも食べてほしいですよね」

大沢さん

「このような形で災害を受けて、どん底にまで実際落ちた八丈島のためにも、完全復活を目指して頑張らないといけない」

■「旅行」も応援の気持ちを届ける手段

斎藤キャスター

「今回印象に残ったのは、『八丈島のために完全復活』という言葉です。皆さんからは魅力あふれる島であること、そして観光を復活させたい思いが伝わってきました」

「同時に、日常を取り戻すために、観光業が大切な基盤になっていることも実感しました。八丈島に旅行に行くことも、応援の気持ちを届ける大切な手段になるなと思いました」

（2025年12月2日『news every.』より）