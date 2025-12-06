12月5日、元KAT-TUNの中丸雄一が自身のXを更新。新年にイベントを開催することを告知し、話題となっている。

中丸は、《お待たせしました！ついに！！中丸通信、焼肉オフ会・3Daysが2026年の1月に開催決定！！！》と綴り、年明けにファンとのオフ会を開催することを報告。《最高の肉とエンタメを新年に食らおう！》と胸弾ませるコメントを投稿した。

「今回のイベントは、中丸さんのファンクラブ『中丸通信（なかまるつうしん）』の会員限定で申し込みが開始されました。2026年1月16日から3日間、計12回開催される予定で、場所は新宿です。1回のチケットは3万800円。至近距離イベントとしてはかなり価値のある価格となっています」（芸能ジャーナリスト）

新年会を兼ねたファンとの交流。贅沢なイベントの発表にファンは歓喜に沸き、Xでは喜びの声が集まっている。

《ちょ待って、なかまると一緒に肉食べれるってこと…？い、行きたすぎるーーー》

《楽しみー！当たりますように》

ファンにとって、推しと食事ができるという夢のような企画は、誰もが行きたいと願っているようだ。

近年、アイドルによる “接近イベント” 開催が増えてきたと前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「記憶に新しいのは、SUPER EIGHTの横山裕さんでしょう。9月に北海道の札幌で、ファンクラブ会員限定のBBQイベントを開催。ファンと直接交流できる貴重なイベント開催に驚きが広がりました。さらに、チケット料金は税込9800円。破格とも言える価格に申し込みも殺到したようです」（同）

イベントでは、横山が各テーブルを回り、ファンひとりひとりと乾杯や会話を交わしながら肉を焼いて回ったという。これまでになかった異例のイベントとなったが、中丸もその後を追う形となった。

「ここ最近、STARTO ENTERTAINMENTのタレントたちはライブという形だけではなく、距離感の近い “ファンミーティング” など、オフ会での交流が増えています。

とくに、横山さんや中丸さんのようにデビューして20年以上となるベテランアイドルたちは、よりコアなファンとの交流を重視する新たな方向性を目指しているようです。

倍率や値段は高くなりますが、それでも近くで会えるという夢を叶えられるイベントは、この上ない喜びであることは間違いありません」（前出・芸能ジャーナリスト）

まだまだファンの期待に応えて続けてくれるようだ。