日本で２勝目を飾った米国で人気上昇中の新種牡馬に注目が集まっている。１２月６日に行われた阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１０頭立て）は単勝２番人気のエルル（牝、栗東・小崎憲厩舎、父ヤウポン）が逃げ切り后１０月の東京でデビュー垢魴茲瓩織献礇譽奪鼻焚粥栗東・秋山真一郎厩舎）に続くＪＲＡ通算２勝目で、４頭がデビューしたうち２頭が勝ち上がる高いアベレージを見せている。

好スタートを決めたエルルは行き脚がつくとすんなりハナを奪って先頭へ躍り出た。序盤でタイガーロードが並びかけるように迫ってきたが、折り合ってマイペースで逃走。直線に向いてからは背後から猛追する２頭には並ばせず、１馬身差で勝利を飾った。勝ち時計は１分１３秒９（良）。

米国産の父ヤウポンは現役時代が８戦６勝で引退。デビュー４連勝で迎えたＧ１初挑戦のＢＣスプリントでは８着に敗れた。続くドバイ遠征のゴールデンシャヒーンでも８着に敗れたが、帰国してからは２連勝で２０２１年のフォアゴーＳを制覇。ゴール前では叩き合いとなった外のフィレンツェファイアから噛みつかれそうになった行為に遭ったが、ひるむことなく押し切った。これがＧ１初タイトルとなったものの、その後に骨折が判明したため、引退を余儀なくされた。

２２年から米国のスペンドスリフトファームで種牡馬として供用されたヤウポン。初年度の種付け料は３万ドル（約４５０万円）で２４年は２万５０００ドル（約３７５万円）に下がったが、２５年には６万ドル（約９００万円）にアップするなど人気は上昇している。エルルは２０２４年のキーンランド１歳セールで落札額が７万ドル（約１０００万円）のお買い得品だった。

ヤウポンにとって因縁の相手が日本で種牡馬入りしている。２歳世代が初年度産駒のフィレンツェファイアもすでにＪＲＡで勝ち馬を送り出しており、産駒同士の戦いにも注目が集まる。