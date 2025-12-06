倖田來未が、本日デビュー25周年を迎え、新ビジュアルを解禁した。

しなやかにのばした腕と流れるようなヘアライン、そして力強いまなざしが印象的なこの新ビジュアルは、デビュー25周年を迎えるアーティストの“唯一無二の存在感”を象徴する一枚に仕上がったとのこと。メタリックなアクセサリーとニュートラルなメイクが絶妙に調和し、“強さ”と“しなやかさ”が共存する25周年の現在地を表現している。長い年月を経て磨き上げられた美しさと、今なおアップデートを続けるエネルギーが、フォト全体から溢れ出すように伝わる。ポージングは彫刻のようにエレガントでありながら、どこか挑発的。これまでの軌跡と、次の30周年へ向けた新たなステージの幕開けを感じさせる、象徴的なアニバーサリービジュアルになっているという。

またデビュー25周年を記念して、初の試みとなる“毎時25分”のTikTok & Instagram生配信を実施中。25周年にちなんで、本日の毎時“25分”に配信を開始するという遊び心あふれる企画になっている。

さらに今回は、ランダムで視聴者を選び、ファンとのサプライズ共同配信を実施。突然のリクエスト通知に驚くファンの姿や、画面越しに喜ぶ視聴者の表情に、倖田自身も終始笑顔。チャット欄にはファンや一般視聴者からの温かいコメントが溢れ、生配信は終始和やかでアットホームな空気に包まれたとのことだ。

そして、配信中に毎回「1文字のキーワード」を発表し、25個全部のキーワードを集めて応募すると、抽選で1名に“1日限定・倖田來未マネージャー”を体験できる企画を実施中なので、是非チェックしてみてほしい。

2025年でデビュー25周年を迎えた倖田來未だが、アニバーサリーイヤーは2026年まで続く。現在開催中のアニバーサリーツアー＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞は、大阪城ホール2デイズでラストを迎える。その後、12月21日よりスタートする ＜KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」＞でまた新たなステージへ向かう。

◾️“毎時25分”のTikTok & Instagram生配信 2025年12月6日（土）0時〜25時までの毎時25分スタート！

▼プラットフォーム

・倖田來未TikTok：https://www.tiktok.com/@kodakumi.official

※コラボ配信はTikTokのみ

・倖田來未Instagram：https://www.instagram.com/kodakumi_official/

・応募フォーム：https://forms.gle/GFZ7WppUKAHTZhc58

※2025年12月7日（日）23:59締切

◾️＜KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」＞ 〈札幌〉2025年12月21日（日）／京王プラザホテル札幌

一部 12:00開場／12:30食事／14:00開演

二部 17:00開場／17:30食事／19:00開演

オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）

通常チケット：￥50,000 〈名古屋〉

2025年12月24日（水）／名古屋観光ホテル

一部 12:30開場／13:00食事／14:15開演

二部 17:00開場／17:30食事／18:45開演

オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）

通常チケット：￥50,000 〈福岡〉

2025年12月26日（金）／ホテル日航福岡

一部 18:00開場／18:30食事／20:00開演

オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）

通常チケット：￥50,000 〈東京〉

2025年12月28日（日）／ホテルニューオータニ東京

一部 12:30開場／13:00食事／14:30開演

二部 18:00開場／18:30食事／20:00開演

オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）

通常チケット：￥50,000 〈大阪〉

2026年2月1日（日）／リーガロイヤルホテル大阪

一部 12:00開場／12:30食事／14:00開演

二部 17:00開場／17:30食事／19:00開演

オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）

通常チケット：￥50,000 〈金沢〉

2026年2月22日（日）／ホテル日航金沢

17:00開場／17:30食事／18:50開演

オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）

通常チケット：￥50,000 〈長野〉

2026年2月23日（月・祝）／ホテルブエナビスタ

一部 14:30開場／15:30食事／17:00開演

二部 18:15開場／19:15食事／20:45開演

オリジナルデザインボトル付きチケット：￥48,000（特典付き）

通常チケット：￥43,000 ※オリジナルデザインボトル付きチケットには、ワインテイスト飲料（ノンアルコール0.00%）が付きます。

◾️＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞ ＜東京＞

2025年10月18日（土）

京王アリーナTOKYO

16:00開場/17:00開演 ＜東京＞

2025年10月19日（日）

京王アリーナTOKYO

15:00開場/16:00開演 ＜大阪＞

2025年12月13日（土）

大阪城ホール

16:00開場/17:00開演 ＜大阪＞

2025年12月14日（日）

大阪城ホール

15:00開場/16:00開演 ※開場・開演時間は変更になる可能性があります

詳細：https://rhythmzone.net/koda/live/tour.php?id=1002715&fdate=2025-10-18&ldate=2025-12-14