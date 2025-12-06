高嶺のなでしこが、12月17日にリリースする1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』より、リード曲「花は誓いを忘れない」を12月5日に先行配信。また、あわせて同曲のMVも公開となった。

（関連：【映像あり】高嶺のなでしこ、メンバーのアイデアが取り入れられた「花は誓いを忘れない」MV）

本楽曲は、9月に幕張メッセ 幕張イベントホールで開催したワンマンライブのアンコールで初披露したもの。絆と覚悟をテーマに互いの違いを認め合い、共に生き抜く強さを誓った楽曲だ。メンバー全員で「ありがとう」と叫ぶ演出が印象的で、デビューから3年間、苦楽を共にしてきたファンへの感謝を楽曲にのせて届けている。

メジャーデビュー曲「美しく生きろ」以来となる、グループ名が歌詞に登場する楽曲でもあり、これからもアイドルとして生きていく高嶺のなでしこの覚悟が感じられる一曲となっている。

また、MVはメンバーのアイデアが取り入れられた映像となっており、これまで以上に高嶺のなでしこらしさを感じられる作品に仕上がっている。冒頭のシーンでは、初となる演技にも挑戦。ライブ前の円陣を組むかのように、メンバーとファンへの感謝を込め、全力でパフォーマンスしようとする高嶺のなでしこの姿が収められている。

序盤で映し出されるのは、メンバーの練習風景。笑顔で賑やかに過ごす普段の姿から、真剣に練習する姿、ファンレターを読む姿まで、普段は見ることのできない表情を垣間見ることができる。サビからは雰囲気が変わり、メンバーの真剣な眼差しと共に、広い会場と激しい照明の中で歌い踊る姿が映し出されている。

あわせて、LINE MUSICキャンペーンがスタート。LINE MUSICで500回以上聴いて応募すると全員に“オリジナル曲ロゴステッカー”、さらに9,999回以上聴いて応募すると全員に“サイン入りオリジナルポストカード”が当たる。

さらに、『たかねこ診断 メンバー編』もスタート。質問に答えると“あなたにおすすめのメンバー”を紹介してくれる診断となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）