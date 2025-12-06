渋谷で発見！　10種類以上のきのこが入った、具だくさんの火鍋が美味すぎた

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷の火鍋専門店『裏の山の木の子 渋谷店』です。

中華と日本のダシ文化を融合した日式火鍋

今までの火鍋店のイメージとは一線を画すおしゃれな雰囲気の中、特注の鍋で提供されるのが「きのこ火鍋」。

きのこ火鍋（1人前）3300円（注文は2名から）

『裏の山の木の子 渋谷店』きのこ火鍋 1人前 3300円（注文は2名から） 長野県産を中心に岐阜県や山形県のきのこ12〜13種、豚バラ肉、地鶏つくね、野菜、豆腐付き

きのこは60℃前後から旨みが出始めるため温度がじわじわ上がる陶器が最適だという。火を付けるとすぐにスタッフが一つひとつ説明しながら鍋の中へ。

トキイロヒラタケやヤマブシタケなど個性的なきのこのほか、稀に石垣島から届くという生キクラゲはプリッコリッとした歯触りがたまらない！

スープは山椒と花椒が香る麻辣と鶏油が効いた白湯の2種。ベースが昆布ダシなので、食べ進むにつれて肉やきのこの旨みが溶け出し、ダシとの相乗効果で滋味深さが増していく。

さらに、“タレ場”から自由に組み合わせできる無限のタレも楽しい。もっと食べたくなったら、追加は水餃子やラムロース肉がおすすめ！

『裏の山の木の子 渋谷店』店長 大釜敬介さん

店長：大釜敬介さん「きのこの人気料理も楽しめるコースがお得です」

『裏の山の木の子 渋谷店』

渋谷『裏の山の木の子 渋谷店』

［店名］『裏の山の木の子渋谷店』

［住所］東京都渋谷区道玄坂1-3-11一番ビル2階

［電話］03-5459-4080

［営業時間］17時〜23時（22時LO）、土・日・祝：11時〜15時（14時LO）、17時〜23時（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか渋谷駅ハチ公口から徒歩4分

撮影／西崎進也、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

